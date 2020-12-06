تشريعات زراعية بالهند تثير تظاهرات في لندن

تسببت مجموعة من القوانين الزراعية في الهند في انطلاق تظاهرات شارك فيها الآلاف في وسط لندن اليوم الأحد.

وذكرت "رويترز" أن حشدا من المتظاهرين تجمع أمام السفارة الهندية الواقعة في شارع الدويش في قلب العاصمة البريطانية.

وتعيش في بريطانيا جالية هندية كبيرة، يتفاعل الكثير من أبنائها بشدة مع الأخبار التي ترد من الهند.

وشهدت الهند، احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف من المزارعين، ضد ثلاثة قوانين زراعية.

وتقول الحكومة الهندية إن هذه القوانين تستهدف تغيير إجراءات شراء المحاصيل التي عفا عليها الزمن.

واعتبرت الحكومة أن هذه القوانين تمنح المزارعين مزيدا من الخيارات لبيع محاصيلهم.

وفي المقابل، يتخوف المزارعون في الهند من أن يؤدي التشريع، الذي تمت الموافقة عليه في سبتمبر/ أيلول، إلى تفكيك الأسواق التي يتم تنظيمها في الهند.

كما أعربوا عن مخاوفهم من أن يمنع هذا التشريع الحكومة من شراء محاصيلهم المتمثلة في القمح والأرز بأسعار مضمونة.

ويؤدي تخلي الحكومة عن شراء محاصيل المزرعين إلى تركهم تحت رحمة المشترين من القطاع الخاص.