انتخابات رومانيا.. رئيس الوزراء يعلن فوز تيار الوسط

وشهدت رومانيا، اليوم الأحد، إجراء انتخابات عامة، وإعلان نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد التصويت.

ونقلت "رويترز عن رئيس الوزراء أوربان قوله إن:" الحزب القومي الليبرالي (تيار الوسط) يعتقد أنه الفائز في هذه الانتخابات".

وفي وقت سابق اليوم، أظهر استطلاع للرأي أن الحزب القومي الليبرالي والحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري يتشاطران المركز الأول، وذلك بنسبة 29 بالمئة و30.5 بالمئة من أصوات الناخبين.

وكشف استطلاع آخر للرأي أجراه مركز (سي.يو.آر.إس-أفانتجارد) أن تحالف الحزبين المنتميين لتيار الوسط فاز بنسبة 15.9 بالمئة من الأصوات.

وفي الإطار ذاته كشف استطلاع منفصل أجراه المركز الوطني لأبحاث الرأي والتسويق (إنسومار) أن الحزب القومي الليبرالي يتقدم قليلا بنسبة 32 بالمئة.