الوفيات تفجع الولايات المتحدة بعد أنباء عن توفير لقاح كورونا خلال أسبوع

شهدت الولايات المتحدة زيادة قياسية في عدد الوفيات والإصابات، رغم ورود أنباء، اليوم الأحد، بتوافر لقاحات كورونا خلال الأسبوع المقبل.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز المتخصصة في تتبع إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، فإن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 14 مليونا و728 ألفا 508 حالات إصابة، بزيادة 211 ألف حالة إصابة جديدة.

وأضافت، أن عدد الوفيات زاد إلى 282 ألفا و57 حالة وفاة، بزيادة 2,445 حالة.

وأكد مرصد تتبع كوفيد-19 في الولايات المتحدة، أن هناك حاليا 101 ألف و190 مصابا بكورونا يتلقون العلاج في المستشفيات في الولايات المتّحدة.

ترامب يحدد موعد توافر اللقاح

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زف بشرى للشعب الأمريكي، بتوافر لقاحات كورونا خلال الأسبوع المقبل.

وقال ترامب وسط تجمع لمؤيديه في ولاية جورجيا: "اللقاحات في طريقها إلى مستوى لم يخطر ببال أحد أنه ممكن، كانت ستستغرق إدارة أخرى خمس سنوات، واستغرق الأمر سبعة أشهر، وستبدأ الأسبوع المقبل، وسنبدأ التطعيم".

Our daily update is published. States reported 2.2 million tests, 211k cases, and 2,445 deaths. There are 101,190 people currently hospitalized with COVID-19 in the US. pic.twitter.com/SuyBBb001H — The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) December 6, 2020

بايدن يعد بـ 100 يوم مع الكمامة

على جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الأحد، إنه سيطلب من الشعب الأمريكي ارتداء الكمامات لمدة 100 يوم بعد تنصيبه رئيسا في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف، بايدن، "فقط 100 يوم في الكمامات، والأمر ليس للأبد، وأعتقد أننا سنرى انخفاضًا كبيرًا (للعدوى) بعد مئة يوم".



في وقت سابق، طلب بايدن، من كبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي الاستمرار في وظيفته والعمل مستشارا رئيسيا لفريق مكافحة كورونا بعد تولي بايدن منصبه في 20 يناير/كانون الثاني.