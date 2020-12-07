وزير خارجية فنزويلا يصف بومبيو بـ"الزومبي" بعد حديثه عن الانتخابات في كراكاس

رد وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياس، على تصريح نظيره الأمريكي مايك بومبيو بشأن الانتخابات البرلمانية في بلاده، واصفا إياه بـ" الزومبي".

موسكو - سبوتنيك. وكتب أرياس على "تويتر": "تحدث الزومبي! على الرغم من أنه، كما صرح رئيسه دونالد ترامب، تم ارتكاب تزوير الانتخابات في الولايات المتحدة".

وأضاف: "وزير الخارجية بومبيو، اقبل الحقيقة بهدوء وتواضع.. لقد عانيت في فنزويلا من فشل كامل.. نأمل أن تعود الدبلوماسية قريبا إلى وزارة الخارجية والبيت الأبيض".

A zombie has spoken! Although according to his Boss there was a fraud in the US elections. @SecPompeo, take truth calmly and resignedly: in Venezuela, your failure is absolute. We hope that soon Diplomacy returns to the State Department and the White House. https://t.co/R2rZQi7JHb — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) December 6, 2020

هذا ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، الانتخابات التشريعية في فنزويلا التي قاطعتها المعارضة وشهدت حتى الظهر نسبة مشاركة محدودة بأنها "مهزلة".

وكتب بومبيو على تويتر، "ما يحصل في فنزويلا اليوم هو تزوير ومهزلة".

وأضاف، أن "النتائج التي أعلنها نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي لن تعكس إرادة الشعب الفنزويلي".