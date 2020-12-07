الهند... نقل أكثر من 350 شخصا إلى المستشفى بسبب مرض غير معروف

نُقل أكثر من 350 شخصًا إلى مستشفى في مدينة إلورا بولاية أندرا براديش الهندية بسبب تفشي مرض غير معروف أدى إلى وفاة أحدهم، وفقا لـ India TV.

تم إدخال المرضى إلى المستشفى بعد شكواهم من الدوار والصرع ونوبات إغماء مفاجئة ورغوة في الفم ورجفة.

لم يتمكن الأطباء بعد من تحديد سبب المرض المفاجئ، على الرغم من أنهم أجروا اختبارات الدم والتصوير المقطعي للدماغ. كان تحليل السائل الدماغي الشوكي طبيعيًا أيضًا.

وفقا للأطباء، خرج أكثر من 180 شخصا من المستشفى، ولا يزال حوالي 160 تحت العلاج.

وقال وزير الصحة بولاية ألا كالي كريشنا سرينيفاس: "تعافى معظم المرضى، والباقي في حالة مستقرة. لقد أعددنا 50 سريراً في مستشفى الحكومة المركزية في فيجاياوادا لنقل المرضى إذا لزم الأمر. وتشارك فرقنا الطبية في معالجة كل مريض".

تم إرسال فرق الأطباء من المعهد الوطني للتغذية ومعهد التكنولوجيا الكيميائية ومعهد عموم الهند للعلوم الطبية إلى المدينة لتحديد سبب المرض.

كما سيزور جاغان موهان ريدي، رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، إلورا. ومن المقرر أن يتحدث مع المرضى ويلتقي المسؤولين المحليين.