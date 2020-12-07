الطائرة الأوكرانية: الحرس الثوري الإيراني يعد بإصدار الحكم قبل 8 يناير المقبل

أصدر الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الأحد، وعدا بشأن المسؤولين عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية التي سقطت في العاصمة طهران في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ونقلت وكالة IRIB الإيرانية عن قيادي بالحرس قوله: "نعد بأن الحكم القضائي بحق المذنبين بتحطم الطائرة الأوكرانية سيصدر قبل حلول ذكرى هذه الواقعة المحزنة".

وطلبت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) من إيران، مؤخرا، التعجيل بالتحقيق في إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في يناير/ كانون الثاني. وقال رئيس إيكاو سالفاتور سكياتشيتانو "أجرينا عدة اتصالات بهيئة الطيران المدني في إيران قمنا خلالها بحث سلطاتها على تعجيل التحقيق في الحادث".

وصباح يوم 8 يناير/ كانون الثاني الماضي أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية، عن طريق الخطأ، طائرة مدنية أوكرانية بعد دقائق من إقلاعها من مطار "الإمام الخميني" قرب طهران، عبر إصابتها بصاروخين اثنين، ظنا أنها صاروخ كروز أطلقه الجيش الأمريكي ردا على قصف الحرس الثوري لقاعدة "عين الأسد" في العراق انتقاما لاغتيال قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني.

وكانت إيران قد أعلنت، في البداية، أن تحطم الطائرة في ضواحي طهران حدث نتيجة خلل فني قبل أن تتراجع، واعترفت بعد ذلك بإسقاط الطائرة بصاروخ من دفاعات الحرس الثوري، وأسفرت الحادثة عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 أغلبهم من الإيرانيين.