الصين تأمل في عودة سياسة الولايات المتحدة تجاه بكين إلى العقلانية

أعرب وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الاثنين، عن آمال بلاده في أن تعود السياسة الأميركية تجاه جمهورية الصين الشعبية عاجلا أو آجلا إلى العقلانية والموضوعية.

بكين-سبوتنيك. وقال وانغ يي خلال اجتماع مع ممثلي مجلس إدارة مجلس الأعمال الأميركي الصيني، عبر تقنية الفيديو: "تمر العلاقات الصينية الأميركية بأصعب فتراتها منذ تأسيسها، حيث يتمسك البعض في الولايات المتحدة بالأفكار الأيديولوجية التي كانت قائمة على التفكير الذي عفا عليه الزمن في الحرب الباردة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى تنمية الصين والعلاقات الصينية الأميركية من خلال منظور "لعبة محصلتها صفر"، وتعتبر الصين معادية لها بل وحتى عدوا، وتهاجم اختيار النظام والمسار الذي اتخذه الشعب الصيني، بل وتحث على "المقاطعة" وعلى "حرب باردة جديدة".

ووصف الوزير الصيني ذلك بأنه خطأ تاريخي واستراتيجي، قائلاً: "نأمل ونؤمن بأن السياسة الأمريكية تجاه الصين ستعود عاجلاً أم آجلاً إلى الموضوعية والعقلانية".

وكان وزير الخارجية الصيني، أكد بأن الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى تعزيز الحوار على جميع المستويات.

وفي الـ4 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، دعا الرئيس الصيني، تشي جين بينغ، في رسالة تهنئة لجو بايدن على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة إلى دفع تنمية العلاقات بين البلدين وتجنب روح النزاع.

في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، صرح جو بايدن، الذي فاز وفقا للبيانات الأولية، في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، بأنه فور وصوله إلى السلطة لا ينوي إلغاء رسوم نسبتها 25 في المائة فرضها الرئيس الحالي دونالد ترامب على السلع الصينية التي يبلغ حجمها نحو 250 مليار دولار، وذلك وفقا للمرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بين الدولتين.