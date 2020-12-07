أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي للتعاون في إيجاد حل دائم لمشكلة البحر المتوسط

دعا الرئيس التركي، رجب طيّب أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى التخلّص مما سمّاه "العمى الاستراتيجي"، لافتاَ إلى أن الحلّ الدائم في شرقي المتوسط يتطلب منح الدبلوماسية فرصة.

وقال أردوغان في كلمة متلفزة، في ورشة عمل حول شرق المتوسط في أنطاليا : "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي أمام التطورات في البحر المتوسط، إذا كان يراد إيجاد حل دائم لمشكلة البحر المتوسط فيجب منح الدبلوماسية فرصة"، مضيفاً "على الاتحاد الأوروبي التخلص من العمى الاستراتيجي".

كما أعلن أردوغان أنّ الأبحاث العلمية تشير إلى وجود ما بين "3.5 و10 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي شرقي المتوسط".

يتبع...