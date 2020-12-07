"نحن نعرف كيف نفوز".. مادورو يعلن انتصار الاشتراكيين في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، فوز الاشتراكيين في انتخابات برلمان الجمهورية أحادي المجلس، مشيرًا إلى التغيير المرتقب في دورة العمل.

قال نيكولاس مادورو على الهواء مباشرة عبر قناة "VTV" الفنزويلية: "نحن نعرف كيف نربح ونخسر، واليوم صادف أن نفوز. هناك تغيير في الدورة، دورة العمل، استعادة البلاد، الاقتصاد، السيادة، الاستقلال".

وأضاف أن الحكومة تؤكد التزامها بالعمل مع الناس ومن أجل الناس.

أفادت لجنة الانتخابات الوطنية الفنزويلية أنه وفقًا لنتائج فرز 82% من الأصوات وبمشاركة 31% من الناخبين في انتخابات نواب الجمعية الوطنية، يتقدم التحالف الاشتراكي للقطب الوطني العظيم لسيمون بوليفار بنتيجة 67.6%، ويأتي حزب التحالف الديمقراطي المعارض في المرتبة الثانية بنسبة 17.95% من الأصوات.

أجريت، يوم الأحد، انتخابات للبرلمان من مجلس واحد في فنزويلا، وشارك فيها 107 أحزاب وجمعيات سياسية. ورفض أكثر من 20 حزبا، بما في ذلك حزب خوان جوايدو المعارض، التصويت.

في عام 2019، أعلن غوايدو نفسه رئيسًا وسط احتجاجات ضد فوز مادورو في الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الولايات المتحدة الاعتراف بغوايدو. بدوره، وصف مادورو غوايدو بأنه دمية أمريكية.

ودعمت روسيا والصين وتركيا وعدد من الدول الأخرى مادورو كرئيس شرعي. ووصفت موسكو الوضع الرئاسي لغوايدو بأنه "غير موجود".

في وقت سابق، ذكرت إذاعة "سبوتنيك" أن مادورو سيستقيل إذا ما فازت المعارضة في انتخابات البرلمان.