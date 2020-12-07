إيران تعترف للمرة الأولى... لا يمكننا العمل مع جيراننا

اعترفت الحكومة الإيرانية، للمرة الأولى، بأنها تواجه مشكلات أثناء تحويل الأموال من دول مجاورة، بسبب الضغط الأمريكي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانيّة علي ربيعي، في مقابلة مع وكالة "إسنا"، إن "بعضا لديه فهم خاطئ حول ما يجري، يقولون لنا ما حاجتكم للعالم في الشؤون السياسية والاقتصادية؟ اعملوا مع جيرانكم. ولا يعلموا أننا واجهنا الكثير من المشاكل في تحويل الأموال من نفس الدول المجاورة بسبب الضغط الأمريكي".

وتعتمد الإدارة الأمريكية سياسة الضغط القصوى على إيران منذ 2018 بعد انسحابها من الاتفاق، وتحاول منذ سنتين تشديد الخناق على طهران وتجفيف إيراداتها، بسبب أنشطتها المزعزعة في المنطقة، فضلاً عن مواصلتها عمليات التخصيب.

وبين الحين والآخر، تفرض الإدراة الأمريكية عقوبات على إيران، وخلفت العقوبات تبعات سلبية حادة على مؤشرات الفقر والبطالة والتضخم، والمالية العامة، لتسجل في 2019 واحدة من أصعب السنوات على الإطلاق.