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    الطفلة الهندية جيتانجالي راو أول من يفوز بلقب طفل العام من مجلة تايم الأمريكية

    بفضل اختراعاتها... هندية تصبح أول طفلة تنال لقب "طفل العام" من مجلة "تايم"

    © AFP 2020 / Rachel Murray
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    نالت طالبة أمريكية من أصول هندية في المرحلة الثانوية، ولأول مرة في تاريخ مجلة "تايم" لقب "طفل العام"، بسبب اختراعاتها وحلولها لمعالجة العديد من القضايا الاجتماعية.

    وحازت جيتانجالي راو، التي تبلغ من العمر 15 عاما، اللقب لاستخدامها الذكاء الاصطناعي وإنشائها تطبيقات لمعالجة مياه الشرب الملوثة والتنمر عبر الإنترنت وإدمان المواد الأفيونية، وغيرها من المشكلات الاجتماعية.

    مجلة بيبول
    © AP Photo / Mark Lennihan
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    وتم اختيار راو الطالبة في السنة الثانية بمدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بولاية كولورادو الأمريكية من بين أكثر من 5000 مرشح للقب مجلة "تايم".

    من جانبها، أكدت راو لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، أنها لم تكن تتخيل الفوز بلقب "طفل العام"، وتشعر بالامتنان الشديد، ومتحمسة للغاية "لأننا حقا نلقي نظرة على الجيل القادم وجيلنا، لأن المستقبل في أيدينا"، بحسب قولها.

    وطرحت مجلة "تايم" لأول مرة في 2020 لقب "طفل العام"، بعد 92 عام من منحها لقبها المعروف "شخصية العام"، وذلك لرغبتها في تكريم "القادة الصاعدين من الجيل الأصغر في أمريكا"، وكانت البداية في العام الماضي عندما منحت الناشطة البيئية السويدية، غريتا تونبرغ صاحبة الـ16 عاما لقب "شخصية العام".

    ومن أحدث ابتكارات جيتانجالي راو تطبيقا وامتدادا لمتصفح "غوغل كروم" يسمى "كيندلي"، والذي قالت في مقابلة مع الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، إنها صممته لاكتشاف التنمر الإلكتروني المحتمل باستخدام برنامج ذكاء اصطناعي يُعلم المستخدم بلغة قد تكون مؤذية أو ضارة.

    وقالت:

    "أرغب دائما في رسم الابتسامة على وجه شخص ما، وبدأت في فعل ذلك باستخدام العلم والتكنولوجيا، أستخدم خبرتي في العلوم والتكنولوجيا لحل مشكلات العالم الحقيقي، وأستخدم العلم والتكنولوجيا كمحفز للتغيير الاجتماعي".

    وتصدرت راو عناوين الأخبار في عام 2017، عندما فازت في مسابقة وطنية للعلوم وهي في عمر 12 عاما فقط، وفازت بمنحة قدرها 25000 دولار لتصميمها جهاز يكتشف مستويات الرصاص في مياه الشرب بطريقة أسرع وأرخص مما كانت عليه في السابق، وأشارت إلى أن ما ألهمها للاختراع هو أزمة المياه في فلينت بولاية ميشيغان الأمريكية.

    وأكدت جيتانجالي راو التي من أصول هندية أن فوزها بلقب "طفل العام" تخطى تحديات إن كان من حق الفتيات الملونات أن يصبحن مبتكرات.

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    الكلمات الدلالية:
    الهند, شخصية العام, تايم
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