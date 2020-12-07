الخارجية الإيرانية تحسمها... موقف طهران من الاتفاق النووي ثابت ولا يتغير

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "موقف إيران من الاتفاق النووي ثابت ولم يتغير وتم التفاوض على الاتفاق النووي مرة واحدة"، مؤكدة أن "هذا الاتفاق نتيجة مقاومة إيران وتم التوقيع عليه ولن تعيد إيران التفاوض بشأن ما تم التفاوض عليه".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحفي، ردا على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس بشأن الاتفاق النووي، إن "ما لم يتحقق بالضغط الأقصى لا يمكن تحقيقه بطرق أخرى"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأوضح خطيب زادة أن "موقف إيران حول الاتفاق النووي واضح وهو استمرار الاتفاق النووي بلا تغيير. إيران لن تتفاوض مجددا حول اتفاق تم التفاوض حوله ولن يتغير القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بمثل هذه التصريحات".

وأضاف أن الدول الأوروبية هي أحد الأطراف غير المتلزمة بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي علما بان منسق الاتحاد الأوروبي هو الضامن والمنسق لتنفيذ الاتفاق النووي ولم يتمكنوا من تنفيذ التزاماتهم حتى خلال الأعوام التي خرجت فيها أمريكا من الاتفاق.

وتابع: "نتوقع بأن يأخذوا الحقائق بنظر الاعتبار وأن يعلموا بأن إيران لا تساوم ولا تتفاوض حول أمنها القومي وهي تعرف جيدا حقوقها ومسؤولياتها وقد ذكّرت الطرف الآخر دوما بحقوقه ومسؤولياته، ولتعلم ألمانيا والآخرون بأن ما لم يتحقق عبر الضغوط الأمريكية القصوى لن يتحقق عن طريق آخر".