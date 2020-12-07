مجموعة "أبوظبي للإعلام" وقناة "أي 14 نيوز" الإسرائيلية توقعان مذكرة تفاهم حول التعاون

أعلنت قناة "أي 24 نيوز" الإسرائيلية، ومجموعة أبوظبي للإعلام، اليوم الاثنين، عن توقيعهما مذكرة تفاهم "لتطوير المحتوى ومشاركة التقارير والأرشيف" و"توفير تغطية إخبارية متبادلة" لطواقم المؤسستين الإعلاميتين.

وتسمح مذكرة التفاهم بين قناة "أي 24 نيوز" الدولية، التي تبث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية ومقرها في إسرائيل، ومجموعة أبوظبي للإعلام، "بتبادل التغطية في مجال الأخبار والقضايا الراهنة والتقارير وإنتاج المحتوى والأرشيف" مع التركيز على اللغة العربية، حسبما ورد في موقع "العربية.نت".

وقد أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة "أي 24 نيوز"، فرانك ملول، أن الشراكة تمثل "خطوة ستسمح بتوسيع أنشطتنا، على اعتبار أنها شراكة رائدة في الشرق الأوسط، المنطقة التي نغطي أحداثها بكثافة"، حسبما جاء في البيان الذي صدر عن الجهتين.

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قناة "آي24نيوز"، توقع وشركة @AbuDhabiMedia، مذكرة تفاهم لتحديد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال الأخبار والقضايا الراهنة والتقارير وإنتاج المحتوى. — i24NEWS Arabic (@i24NEWS_AR) December 7, 2020

وأضاف فرانك ملول: "هذه الشراكة تجسد الفرص الكثيرة التي منحتنا إياها اتفاقيات إبراهام"، وهو مصطلح أطلق على اتفاقيات تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.

من جهته، أكد القائم بأعمال مدير عام مجموعة أبوظبي للإعلام عبد الرحيم البطيح، أن الشراكة الإعلامية مع "أي 24 نيوز"، تساهم في "تطوير القدرات الإنتاجية لتقديم مضامين إعلامية مميزة وهادفة".

وقد ندد الفلسطينيون باتفاقيات السلام التي تمت بين الإمارات وإسرائيل، واعتبروها بأنها أخلت بسياسة جامعة الدول العربية التي تدعو طيلة هذه السنوات إلى أنه لا ينبغي أن تكون هناك علاقات مع إسرائيل حتى تصنع السلام مع الفلسطينيين.

وكانت قد وقعت كل من الإمارات والبحرين، منتصف أيلول/سبتمبر، اتفاقيتا تطبيع للعلاقات مع دولة إسرائيل، وهما الدولتان العربيتان الثالثة والرابعة بعد جارتيهما مصر والأردن.

كما وقعت إسرائيل مجموعة من الصفقات مع كل من الإمارات والبحرين، تشمل قطاعات السياحة والطيران والخدمات المالية وكذلك في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والزراعة.