تقارير تكشف عن مقر ترامب وأسرته بعد مغادرته البيت الأبيض

كشفت تقارير أمريكية، اليوم الاثنين، عن مقر إقامة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأسرته بعد مغادرتهم البيت الأبيض في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وبينما لم يصدر البيت الأبيض حتى الآن أي إعلان رسمي عن خطط ترامب بعد الرئاسة، فقد ذكرت مصادر مقربة من الرئيس لمجلة "بيبول" الأمريكية أنه سينتقل وأسرته إلى نادي العائلة في "مار إيه رغو" في بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكروا أن عمال البناء يقومون حاليا بأعمال توسعة قصر ترامب داخل النادي الذي تبلغ مساحته 2000 قدم مربع.

وأضافوا أن "السيدة الأولى"، ميلانيا ترامب، تتفقد حاليا المدارس الموجودة هناك من أجل ابنها "بارون"، البالغ من العمر 14 عاما.

وقال المصدر: "إنهم بالتأكيد يجددون شقته داخل نادي "مار إيه لاغو" لكي تصبح أكبر وأكثر حداثة ومريحة للاستخدام".

President Trump has canceled his plans to travel to Mar-a-Lago for Thanksgiving, an administration official says https://t.co/ZIHgdD3k9S pic.twitter.com/zTnrAq01RM — CNN (@CNN) November 18, 2020

وتابع أن "مار إيه لاغو" مبنى مبدع كان يفخر ترامب بتجديده عندما اشتراه، من المنطقي أنه يريد أن يكون هناك وسيجعل القصر منزله".

وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دائما ما كان من سكان مدينة نيويورك الأمريكية، فقد استمتع دائما بقضاء بعض الوقت في فلوريدا، وهي الولاية التي صوتت له في الانتخابات الرئاسية لعامي 2016 و2020.

وكان أحد المصادر صرح، سابقا، لصحيفة "ذا صن" البريطانية أنه "بغض النظر عما يحدث في العالم، فإن ترامب يعامل كالملوك في "مار إيه لاغو"، إنه يحب أن يكون هناك".

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، غيرت أسرة دونالد ترامب عنوانها الأساسي من برج ترامب في الجادة الخامسة بنيويورك إلى نادي "مار إيه لاغو"، حيث يحب الرئيس قضاء وقت طويل في لعب الغولف.

وهذا لا يعني أن ترامب لن يذهب إلى نيويورك على الإطلاق، إذ أشار مصدر من البيت الأبيض لمجلة "بيبول" إلى أن عائلة ترامب "لديها العديد من المنازل وسيتنقلون بينها، والتي تشمل ناديه في بيدمينستر ونيوجيرسي وبرج ترامب في مدينة نيويورك.

أما بالنسبة لابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، وزوجها جاريد كوشنر، فقد يبتعدا مع أبنائهما الثلاثة عن مدينة نيويورك، ويرسمان خططا لتوسيع ممتلكاتهما في ولاية نيوجيرسي، كما يقال إنهما كانا يخططان للتحول إلى مساع أخرى غير العقارات.

ومن المقرر أن يغادر دونالد ترامب البيت الأبيض، في 20 يناير، بعد أن خسر الانتخابات أمام الرئيس المنتخب جو بايدن الشهر الماضي.