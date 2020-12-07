ماكرون: تحدثت مع السيسي عن حقوق الإنسان في مصر وأزمة ليبيا والمتوسط

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أنه "بحث مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي مسألة حقوق الإنسان في مصر"، موضحا أنه "يدرك الضغط الذي تتعرض له مصر في مواجهة الإرهاب".

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي، "بحثت مع السيسي مسألة حقوق الإنسان وأعرف الضغط الذي تتعرض له مصر بسبب الإرهاب لكن المجتمع المدني النشط يبقى السلاح الأهم لمحاربة التطرف".

وتابع أيضا "سنتابع بعض الحالات منها وضع المعتقل رامي شعث ونحن قدمنا لائحة للسلطات المصرية بأسماء معتقلين، ونعمل على الدفع لإطلاق سراحهم". لكن ماكرون أوضح أيضا في حديثه: "شراكتنا الاستراتيجية مع أصدقائنا المصريين ضرورية من أجل حل الأزمات".

وأكد الرئيس الفرنسي، أنه "تم التطرق إلى الأزمة في ليبيا وشرق المتوسط"، موضحا "هدفنا التوصل إلى حل سياسي دائم في ليبيا والحل هناك مهدد من قبل قوى دولية"، كما أوضح "نرفض العبث بالأمن في منطقة شرق المتوسط".

كان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قال أمس الأحد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف أن "مباحثات قمة ستعقد بين السيسي وماكرون، ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".

وسيلتقي السيسي أيضا رئيس الوزراء الفرنسي وعددا من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لعرض "الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط"، بحسب المتحدث الرئاسي.