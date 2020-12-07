وزير خارجية أرمينيا: يريفان وباكو تلتقيان بشأن تسوية قره باغ بعد استقرار الوضع في منطقة الصراع

قال وزير الخارجية الأرميني آرا إيفازيان، إن يريفان وباكو ستعقدان اجتماعا بشأن تسوية قره باغ بعد استقرار الوضع في منطقة الصراع.

وأضاف إيفازيان أن "البيان الثلاثي في ​​التاسع من نوفمبر ليس مؤقتا، لكنه بيان حجر الزاوية بمعنى وقف إطلاق النار وإراقة الدماء، وهناك معايير معينة فيما يتعلق بعودة اللاجئين وقضايا أخرى تحدد المعايير الرئيسية لحل نزاع قره باغ".

وتابع: "بطبيعة الحال، تبقى القضايا الرئيسية ذات الأولوية للمفاوضات الشاملة التي ستبدأ فور استقرار الوضع في منطقة الصراع".

وجائت تصريحات وزير الخارجية الأرميني بعد محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.