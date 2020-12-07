البابا فرنسيس يزور العراق من 5 إلى 8 مارس 2021

أعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، اليوم الاثنين 7 ديسمبر/كانون الأول، أن البابا فرنسيس سيقوم بزيارة للعراق من الخامس وإلى غاية الثامن من مارس/آذار 2021، وهي الأولى من نوعها منذ نهاية عام 2019.

وذكر موقع "الفاتيكان نيوز"، نقلا عن بيان لدار الصحافة، أن "قداسة البابا فرانسيس سيستأنف السفر بشكل استثنائي من خلال زيارة العراق تلبية لدعوة جمهورية العراق والكنيسة الكاثوليكية المحلية".

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يزور الحبر الأعظم بغداد وأور ومدينة أربيل والموصل وقرقوش في محافظة نينوى.

وأشار الموقع إلى أن زيارة البابا فرانسيس للعراق التي ستستغرق أربعة أيام "ستأخذ في عين الاعتبار تطور حالة الطوارئ الصحية العالمية".

وبحسب المصدر ذاته فإن البابا فرانسيس كان قد أعرب "بوضوح عن نيته" زيارة العراق في العاشر من يونيو/حزيران عام 2019.