ترامب وبايدن وفوتشي يتنافسون على لقب "شخصية العام" لسنة 2020

يتنافس سياسيون ونجوم فن ورياضة من بين 80 مرشحا للفوز بلقب "شخصية العام" التي تصدرها مجلة "تايم" سنويا.

وتضم قائمة المرشحين لسنة 2020 80 مرشحا، من بينهم مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، أنتوني فوتشي، الذي ساعد في قيادة استجابة الحكومة الفيدرالية لتفشي فيروس "كورونا" المستجد، وكذلك العاملين الأساسيين، بما في ذلك أفراد الخدمات الطبية والشرطة والإطفاء.

وفي مجال السياسة، رشحت المجلة نائب الرئيس الأمريكي المنتخب، كمالا هاريس، والمرشحة السابقة لمنصب حاكم ولاية جورجيا، ستايسي آدامز، والرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وحاكم نيويورك، أندرو كومو، وحاكم ولاية ميتشيغان، غريتشن ويتمر، ونائب الرئيس، مايك بنس، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وفي مجال الترفيه، تم ترشيح مطرب الراب الأمريكي، كاني ويست، والمغنيات الأمريكيات، تايلور سويفت وبيونسيه وأريانا غراندي، وفرقة البوب ​​الكورية الجنوبية "بي تي إس"، بالإضافة إلى ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري.

كما انضم إلى الترشيحات نشطاء حركة "Black Lives Matter" كمجموعة، والتي انطلقت عقب مقتل المواطن الأمريكي الأسود، جورج فلويد، على يد عناصر من الشرطة الأمريكية.

ومن الشخصيات الرياضية المرشحة، نجم الدوري الأمريكي للمحترفين ليبرون جيمس ومفوض الدوري الأمريكي للمحترفين آدم سيلفر.

وحاز أنتوني فوتشي والعاملين الأساسيين بأعلى نسبة من التصويت في القائمة، إذ تخطيا نسبة 80%، كما حصلت كمالا هاريس على أكثر من 65%، وحصل جو بايدن على أكثر من 60%، فيما استحوذ نشطاء حركة "Black Lives Matters" على أكثر من 60%.

وسيتم الإعلان عن الفائز بلقب "شخصية العام" لسنة 2020، يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

يشار إلى أن الفائز بلقب "شخصية العام" لسنة 2019 الناشطة البيئية السويدية، غريتا تونبرغ.