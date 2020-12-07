إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز قلنديا

القدس - سبوتنيك. وأبلغ شاهد عيان، مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن "قوات الاحتلال أطلقت عدة رصاصات، اليوم الاثنين، على شاب فلسطيني عند مدخل الحاجز، ولا زال ملقى على الأرض دون أن تقدم له العلاج".

وأفادت القناة 13 العبرية بأن "محاولة طعن لأحد الجنود عند حاجز قلنديا، وتم تحييد المنفذ".

هذا وقامت قوات الجيش الإسرائيلي بتطويق المكان ومنعت حركة المواطنين الفلسطينيين وأغلقت الحاجز.