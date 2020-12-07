بريطانيا لا تعترف بنتائج الانتخابات في فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، صدر اليوم الاثنين، أن لندن لا تعترف بنتائج الانتخابات في فنزويلا.

وجاء في البيان الصادر عن الخارجية البريطانية "المملكة المتحدة لا تعترف بنتيجة الانتخابات غير الشرعية للجمعية الوطنية الفنزويلية التي أجريت في 6 ديسمبر 2020".

وتابع البيان "انتخابات الجمعية الوطنية الفنزويلية لم تكن حرة ولا نزيهة، ولم تستوف الشروط المقبولة دوليا التي دعت إليها مجموعة الاتصال الدولية بشأن فنزويلا، والتي تضم بريطانيا العظمى ومنظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيرها، ولم تستوف أيضا شروط التشريع الفنزويلي".

وشدد البيان على اعتراف بريطانيا بالجمعية الوطنية المنتخبة ديمقراطيا عام 2015 وزعيم المعارضة خوان غوايدو كرئيس مؤقت للدولة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت لجنة الانتخابات الوطنية الفنزويلية أنه وفقًا لنتائج فرز 82% من الأصوات وبمشاركة 31% من الناخبين في انتخابات نواب الجمعية الوطنية، يتقدم التحالف الاشتراكي للقطب الوطني العظيم لسيمون بوليفار بنتيجة 67.6%، ويأتي حزب التحالف الديمقراطي المعارض في المرتبة الثانية بنسبة 17.95% من الأصوات.