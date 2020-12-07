قبل مغادرة البيت الأبيض... ميلانيا ترامب تحقق إنجازا لأسرة جو بايدن

وقالت ترامب في بيان صادر عن مكتبها، إنها انتهت من جناح التنس الجديد في البيت الأبيض، والذي بدأت في التخطيط له في أوائل عام 2018.
وبدأ التخطيط للمشروع في أوائل عام 2018، في يونيو/ حزيران 2019، تمت الموافقة عليه من قبل لجنة الفنون الجميلة والهيئة الوطنية لتخطيط العاصمة.
وتم التخطيط للمبنى والمناظر الطبيعية المرافقة له لكي تتماشى مع الهياكل الموجودة على أراضي البيت الأبيض، كما أن هيكله مستوحى من الهندسة المعمارية للبيت الأبيض.
وقالت ميلانيا ترامب في بيان رسمي: "يسعدني أن أعلن الانتهاء من جناح التنس على أرض البيت الأبيض، شكرا لجميع الحرفيين الموهوبين الذين جعلوا هذا المشروع ممكنا ولداعمي البيت الأبيض الكرماء".
وتابعت:
"آمل أن تعمل هذه المساحة الخاصة كمكان للترفيه والتجمع للعائلات الأولى في المستقبل".
وتم تمويل المبنى الجديد من خلال تبرعات خاصة.
NEW: First lady Melania Trump announces completion of White House tennis pavilion.— ABC News (@ABC) December 7, 2020
“It is my hope that this private space will function as both a place of leisure and gathering for future First Families," the first lady says. https://t.co/FQV0MupNGd pic.twitter.com/JrvDdk9SA1
ولم تتواصل ميلانيا ترامب مع جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر أن يغادر دونالد ترامب وأسرته البيت الأبيض، في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد أن خسر الانتخابات أمام الرئيس المنتخب جو بايدن الشهر الماضي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)