قبل مغادرة البيت الأبيض... ميلانيا ترامب تحقق إنجازا لأسرة جو بايدن

أعلنت ميلانيا ترامب، قرينة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن انتهائها من إنجاز ستستمتع به أسرة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وقالت ترامب في بيان صادر عن مكتبها، إنها انتهت من جناح التنس الجديد في البيت الأبيض، والذي بدأت في التخطيط له في أوائل عام 2018.

ويتضمن المشروع تجديد ملعب البيت الأبيض للتنس وحديقة الأحفاد، إلى جانب تشييد المبنى الجديد.

وبدأ التخطيط للمشروع في أوائل عام 2018، في يونيو/ حزيران 2019، تمت الموافقة عليه من قبل لجنة الفنون الجميلة والهيئة الوطنية لتخطيط العاصمة.

وتم التخطيط للمبنى والمناظر الطبيعية المرافقة له لكي تتماشى مع الهياكل الموجودة على أراضي البيت الأبيض، كما أن هيكله مستوحى من الهندسة المعمارية للبيت الأبيض.

وقالت ميلانيا ترامب في بيان رسمي: "يسعدني أن أعلن الانتهاء من جناح التنس على أرض البيت الأبيض، شكرا لجميع الحرفيين الموهوبين الذين جعلوا هذا المشروع ممكنا ولداعمي البيت الأبيض الكرماء".

وتابعت:

"آمل أن تعمل هذه المساحة الخاصة كمكان للترفيه والتجمع للعائلات الأولى في المستقبل".

وتم تمويل المبنى الجديد من خلال تبرعات خاصة.

NEW: First lady Melania Trump announces completion of White House tennis pavilion.



“It is my hope that this private space will function as both a place of leisure and gathering for future First Families," the first lady says. https://t.co/FQV0MupNGd pic.twitter.com/JrvDdk9SA1 — ABC News (@ABC) December 7, 2020

ولم تتواصل ميلانيا ترامب مع جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يغادر دونالد ترامب وأسرته البيت الأبيض، في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد أن خسر الانتخابات أمام الرئيس المنتخب جو بايدن الشهر الماضي.