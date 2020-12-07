فرنسا...توجيه الاتهام لإبراهيم العيساوي بارتكاب جريمة نيس

وأعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في بيان صحفي، أنه تم توجيه الاتهام إلى المشتبه به في الهجوم، الذي وقع في كنيسة نوتردام في مدينة نيس يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول وأعيد إلى الحبس الاحتياطي يوم الاثنين 7 ديسمبر/كانون الأول.

© Sputnik اعتقال رجلين آخرين على خلفية هجوم نيس وأضاف البيان أن إبراهيم العيساوي يحاكم بتهم "اغتيالات على صلة بمؤسسة إرهابية" و"محاولات اغتيال مرتبطة بمؤسسة إرهابية" و"المشاركة في جمعية إرهابية إجرامية".

ونقل إبراهيم العيساوي البالغ من العمر 21 عامًا، والذي أصيب بجروح خطيرة أثناء اعتقاله، وتأكدت إصابته بفيروس كورونا، في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، من مستشفى في نيس إلى مستشفى في منطقة باريس. وقد تحسنت حالته الصحية أخيرًا، مما سمح باستجوابه من قبل قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب وإدانته.

يذكر أن الهجوم على كنيسة نوتردام في مدينة نيس جنوبي فرنسا، في 29 أكتوبر، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.