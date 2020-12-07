مصرع 7 أشخاص نتيجة سيول تضرب جنوبي إيران

تسببت السيول التي تضرب محافظات جنوبي إيران، جراء هطول أمطار غزيرة، في مصرع 7 أشخاص.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الاثنين عن محمد قادري المسؤول في جمعية الهلال الأحمر في محافظة فارس أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم جراء السيول الجارفة.

وأوضح قادري أن السيول جرفت سيارتهم مساء أمس الأحد وهو ما تسبب في سقوطها في أحد الأودية.

وأشار إلى أن فرق الإغاثة التابعة للجمعية تولت عمليات البحث حتى عثرت على جثث الضحايا الخمس، موضحا أنهم رجل وزوجته وطفلهما، وشخصان آخران.

وفي مدينة دشتستان بمحافظة بوشهر، لقيت سيدتان مصرعهما في السيول التي اجتاحت المنطقة، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا إلى سبعة أشخاص.

من جانبه، كشف مهدي فاليبور مدير عمليات المساعدة والإغاثة في الهلال الأحمر الإيراني، عن تنفيذ عمليات إغاثة لأكثر من ألف شخص خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وخلال تشرين الثاني/ نوفمبر شهدت إيران، موجة من الأمطار الغزيرة.

ويشهد عدد من المحافظات الإيرانية هطول أمطار غزيرة منذ عدة أيام الأمر الذي يثير مخاوف السلطات من تداعياتها.