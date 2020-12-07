من بينها السعودية وإيران.. واشنطن تدرج 10 دول على قائمة منتهكي الحريات الدينية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة في تصنيفها السنوي، وضعت 10 دول بينها الصين والسعودية وإيران وكوريا الشمالية، ضمن قائمة الدول التي تشكل مصدر قلق في مجال الحريات الدينية.