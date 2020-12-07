فاروق الباز يكشف حقيقة وجود كائنات فضائية تغزو الأرض

رد الدكتور فاروق الباز، مدير أبحاث الفضاء في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، على التقارير التي تدعي على لسان شخص يقول إنه ضابط مخابرات إسرائيلي، نزول كائنات فضائية إلى كوكب الأرض.

في مداخلة هاتفية عبر تلفزيون "الحدث اليوم"، مساء اليوم الاثنين، سخر العالم المصري من الأنباء: "مفيش صحة للكلام ده، ولا يوجد أي إثبات علمي لأي حياة في الكون غير كوكب الأرض، ولسه منعرفش".

وبعيدا عن التقارير حول الإسرائيلي، ظهر جسم معدني لامع في أماكن مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية وفي رومانيا أيضا، وأثارت تسؤولات وحيرة المسؤولين الذين لم يكتشفوا السبب ورائها حتى الآن.

وفي أحدث ظهور، اكتُشف الهيكل المعدني بارتفاع 10 أقدام في ظروف غامضة فوق جبل بوسط كاليفورنيا، الأسبوع الماضي، ثم ما لبث أن اختفى فجأة في وقت مبكر يوم الخميس، فيما بدا أنه نسخة من هيكل ظهر واختفى في صحراء يوتا ثم مقاطعة نيامت الجبلية في رومانيا.

وقالت تيري بانيش، نائبة مدير مدينة أتاسكاديرو بولاية كاليفورنيا، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 30 ألف نسمة: "لا أستطيع أن أقول إنها كائنات فضائية، لكنها كانت هنا والآن اختفت".