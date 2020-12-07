بايدن يحدد موعد إعلان اسم وزير الدفاع الجديد.. وتوقعات بتولي امرأة المنصب

كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب جو بايدن عن تعيين وزيرين رئيسيين في حكومته هذا الأسبوع.

وقال بايدن للصحفيين في ويلمنغتون، إنه "سيعلن عن مرشحه لمنصب المدعي العام في وقت ما من هذا الأسبوع، ومرشحه لمنصب وزير الدفاع يوم الجمعة".

وتعتبر ميشيل فلورنوي، المنافس الأول للفوز بكرسي البنتاغون في إدارة بايدن، وبذلك ستكون أول امرأة تدير وزارة الدفاع الأمريكية في التاريخ.

فلورنوي (59 عاما) من قدامى المحاربين في وزارة الدفاع، وشغلت مناصب، كوكيل البنتاغون في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، ونائب مساعد وزير الدفاع في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وفقا لصحيفة "نيويروك بوست".

وقد انتقدت موقف إدارة ترامب "أمريكا أولا"، لكنها دعت الولايات المتحدة في المقابلات الأخيرة إلى اتخاذ موقف أكثر تشددا ضد الصين، وهو موقف يشاطرها فيه الرئيس ترامب، بحسب الصحيفة.

وطالب عدد كبير من عضوات الكونغرس الديمقراطيات في رسالة إلى جو بايدن بوضع فلورنوي على رأس وزارة الدفاع، كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

Joe Biden to announce AG, defense secretary picks this week https://t.co/Y3URNwnCfD pic.twitter.com/jviJwuodOo — New York Post (@nypost) December 7, 2020

وهناك تقارير تشير أيضا إلى ضغوط لضم المزيد من السود إلى حكومته، حيث يجري النظر لتولي الجنرال المتقاعد لويد أوستن، القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، هذا المنصب.

المدعي العام

يعد عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما المنتهية ولايته، دوغ جونز، أبرز المرشحين لتولي منصب النائب العام في إدارة بايدن، حسب الصحيفة.

وقد اشتهر جونز بأنه بطل للحقوق المدنية بعد أن نجح في مقاضاة أعضاء جماعة " كو كللوكس كلان" العرقية التي تطالب بسيادة العرق الأبيض، المتورطين في تفجير الكنيسة المعمدانية في الشارع السادس عشر في برمنغهام عام 1963.

وقد شغل منصب مساعد المدعي العام للحقوق المدنية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ولكن من المرجح أن يواجه رفضا شديدا من قبل مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون لقيادة وزارة العدل.



وقد منع نفس المشرعين في الحزب الجمهوري تعيينه وزيرا للعمل في عام 2013.

ومن المقرر أن يغادر دونالد ترامب وأسرته البيت الأبيض، في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد أن خسر الانتخابات أمام الرئيس المنتخب جو بايدن الشهر الماضي.