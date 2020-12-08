البيت الأبيض يكشف حقيقة رفض ترامب شراء جرعات إضافية من لقاح فايزر

نفى مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ما تم نشره بإحدى وسائل الإعلام في الولايات المتحدة، أنهم تخلوا عن فرصة شراء المزيد من جرعات لقاح "فايزر".

واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول خلال إفادة صحفية: "هذا ليس صحيحا.. نحن حاليا نجري محادثات (مع شركة فايزر) ولا يمكننا التحدث علنا".



وأضاف: "لكننا واثقون تماما.. من أنه ستكون هناك جرعات كافية لتطعيم جميع الأمريكيين".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن شركة "فايزر" قدمت عرضا في الصيف لبيع جرعات إضافية من اللقاح إلى الحكومة الأمريكية، لكن إدارة ترامب رفضت ذلك.

ويستعد العالم لتدشين أكبر حملة تطعيم يشهدها التاريخ مع إعلان العديد من الدول حول العالم البدء في توزيع لقاحات كورونا المستجد " كوفيد19"، فيما يتوقع أن تشمل اللقاحات حتى منتصف العام المقبل أكثر من نصف سكان العالم.

وأعلنت الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا وفرنسا والمغرب وإندونيسيا، عن بدء حملاتها لتطعيم سكانها، فيما حددت بريطانيا غدا "الثلاثاء"، موعدا للبدء بحملتها.



وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن طرح لقاحات "كوفيد 19" سيسمح للعالم بالسيطرة التدريجية على المرض العام المقبل، حيث قال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ بالمنظمة: "ستعود الحياة إلى طبيعتها ولكن سيتعين علينا الاستمرار في الحفاظ على النظافة الشخصية والتباعد الجسدي".