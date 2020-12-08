مرض مجهول يجتاح بلدة في جنوب الهند

تسبب مرض مجهول في دخول أكثر من 500 شخص إلى المستشفيات في جنوب شرق الهند، من بينهم شخص توفي، وفقا لمسؤولين محليين يحققون في الحالات.

وارتفع عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب مرض مجهول في جنوب شرق الهند إلى 505 أشخاص الثلاثاء، بعدما بلغ الاثنين 300 شخص، وفقا لـ"Topmostpopular".

وأوضحت ضابطة المراقبة في مقاطعة إلورو الغربية في جودافاري، دولا جوشي روي، أن المرضى في مدينة "إلورو" بولاية أندرا براديش، أبلغوا عن مجموعة من الأعراض بما في ذلك النوبات، وفقدان الوعي، وبعض الغثيان خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الهند محاربة جائحة "كوفيد -19"، التي تضم ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم، وتعد ولاية أندرا براديش واحدة من أكثر الولايات الهندية تضررا من الجائحة، وقد سجلت أكثر من 800 ألف حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19".

ومع ذلك، لم يكن "كوفيد-19" السبب وراء حالات دخول جماعية للمستشفيات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأكدت روي أن جميع المرضى ظهرت نتائج فحوصهم سلبية لـ "كوفيد-19"، مضيفة أن حوالي 180 مريضا غادروا المستشفى، بينما حالة البقية "مستقرة".

وأشارت روي إلى ان المريض الذي توفي أبلغ عن أعراض مماثلة للمرضى الآخرين، ولكنه بعد ذلك أصيب بسكتة قلبية قاتلة ليس لها علاقة بذلك المرض.

وذكرت مذكرة صادرة عن وزارة الصحة في ولاية أندرا براديش أن اختبارات الدم الأولية، لم تجد أي دليل على وجود عدوى فيروسية، مثل حمى الضنك أو شيكونغونيا، وكلاهما ناجم عن لدغات البعوض.

Mystery Disease Kills 1, Lands Over 290 in Hospital in Andhra’s Eluru; Fits, Nausea Among Symptoms https://t.co/Ii1EdFI1ke — Top Most Popular News (@TPM_NEWS) December 7, 2020

وتقوم السلطات المحلية في الهند بإجراء اختبار عينات المياه في مدينة "إلورو" بحثا عن التلوث، بعد أن وجدت أن مصدر المياه لجميع المرضى مشترك، وجمعت العينات من 57863 أسرة، وأرسلت إلى مختبر الطب الشرعي.

وأضافت روي أن:

"سبب المرض لا يزال غير معروف، موضحة: "ما زلنا نجري جميع أنواع الاختبارات، بما في ذلك اختبارات على الطعام والحليب".

ووصل متخصصون من معهد "All India" للعلوم الطبية بالإضافة إلى طبيب أعصاب من خارج الولاية إلى مدينة "إلورو" لإجراء مزيد من الاختبارات، وهم في انتظار النتائج.