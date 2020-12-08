تركيا: احتجاز 304 من العسكريين لعلاقتهم بتنظيم غولن

ونقلت وكالة "رويترز" عن وكالة الأنباء التركية، أنه تم احتجاز 304 أشخاص من الجيش من خلال عملية استهدفت 50 إقليما عبر البلاد.

وبدأت الحملة من مكتب المدعي العام في إقليم إزمير الساحلي.

وبينت الوكالة أن المحتجزين بينهم 5 برتبة كولونيل، و10 برتبة كابتن، وجميعهم في الخدمة، وعلى "اتصال بشبكة غولن".

ومنذ محاولة الانقلاب تحتجز السلطات نحو 80 ألفا انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش وغيرهم. وطردت السلطات نحو 20 ألفا من الخدمة العسكرية.

وقضت محكمة تركية، الأسبوع الماضي، بحبس قادة الانقلاب مدى الحياة، وأدانت مئات من ضباط الجيش والطيارين والمدنيين، في المحاولة الفاشلة للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.