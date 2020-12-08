المحكمة العليا الإيرانية تؤيد حكم الإعدام بحق "مدون معاد للنظام"

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، "تأييد المحكمة العليا في البلاد حكم الإعدام بحق المدون روح الله زَم، بتهمة نشر الفساد في الأرض ومعاداة النظام".

طهران – سبوتنيك . وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحفي: "المحكمة العليا في البلاد تؤيد حكم الإعدام بحق روح الله زَم، بتهمة نشر الفساد في الأرض، بسبب ما كان ينشره عبر قناته الإخبارية التي كانت تبث عبر تطبيق تلغرام للتواصل الاجتماعي من بريطانيا".

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت، في الـ13 من سبتمبر/ أيلول الماضي، تنفيذ حكم القصاص إعداما بحق بطل المصارعة الإيراني، نافيد أفكاري.

ووجهت له إيران تهما بارتكاب 20 جريمة مختلفة، بما في ذلك "حضور تجمعات غير قانونية، والتجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، وإهانة المرشد الأعلى"، كما تم الحكم على شقيقيه وحيد وحبيب بالسجن مدة 54 و27 عاما، وجلد كل منهما 74 جلدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إيران ألا تنفذ حكم إعدام بحق بطل المصارعة نافيد أفكاري. وقال ترامب في تغريدة احتوت على رابط لتقرير لمحطة "فوكس نيوز" الأمريكية "إلى زعماء إيران... سأقدر بشدة موقفكم إذا أنقذتم حياة هذا الشاب ولم تعدموه. شكرا لكم!".