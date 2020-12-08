بجانب عبارة "شكرا للموساد"... تعليق علم إسرائيل على جسر في طهران..فيديو

علّق مجهولون علم إسرائيل على أحد الجسور الرئيسية في العاصمة الإيرانية طهران، وبجانبه عبارة "شكراً للموساد"، في إشارة لجهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية.

وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيليين مقطع فيديو يظهر علم إسرائيل معلق على الجسر في طهران.

דגל ישראל 🇮🇱 מונף על אחד הגשרים במרכז טהראן.



علم دولة #إسرائيل 🇮🇱 يرفرف على أحد الجسور فوق أحد الطرق الرئيسية في عاصمة #إيران #طهران 🇮🇷 @AntonioIHaddad pic.twitter.com/QT2cSlDsaz — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) December 8, 2020

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء: "علق مجهول مساء الاثنين في العاصمة الإيرانية طهران علم إسرائيل وإلى جانبه لافتة كتب عليها "Thank you mossad"، في إشارة على ما يبدو إلى اغتيال العالم النووي الكبير محسن فخري زاده المسؤول عن برنامج إيران النووي قبل نحو أسبوع".

وشيعت إيران، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جثمان العالم النووي فخري زاده، الذي تم اغتياله، قبل ذلك بـ 3 أيام، بعد أن تم استهداف سيارته قرب العاصمة طهران، واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال.

وتوعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالرد في الوقت المناسب على اغتيال العالم النووي البارز، فيما طالب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، بالتحقيق في واقعة اغتيال زاده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنزال العقاب النهائي بمرتكبي هذه الجريمة وقادتها.