الحكومة الإيرانية: أبلغنا وكالة الطاقة الذرية بتركيب أجهزة طرد مركزي في "نطنز"

أكدت الحكومة الإيرانية أن تحرك طهران نحو تركيب 500 جهاز طرد مركزي في مفاعل "نطنز" النووي أمر تم التخطيط له منذ فترة.

طهران - سبوتنيك. وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء إنه تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك، موضحا أنه لن يكون هناك تفاوض من جديد بشأن الاتفاق النووي.

وقال ربيعي: "تحرك إيران نحو تركيب 500 جهاز طرد مركزي في نطنز أمر مخطط له منذ فترة طويلة من أجل تقليل الالتزامات النووية بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي".

وأوضح أيضًا أن تلك الخطوة: "تأتي في إطار الخطوات الخمس لتقليص التزاماتها النووية، كما تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر، وتركيب هذا الجيل من أجهزة الطرد المركزي يتم تحت إشراف الوكالة".

كما أعاد ربيعي التأكيد أنه: "لن تكون هناك مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي"، وجاءت تلك التصريحات تعليقا على مخاوف الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) حول تحرك إيران نحو تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في "نطنز".

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، اعتبرت دول فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، أن إعلان إيران الأخير حول رفع نسبة التخصيب في مفاعل "نطنز" "أمر مقلق" يتعارض مع الاتفاق النووي، وذلك في إشارة إلى القانون الذي صوت عليه البرلمان الإيراني حول رفع نسب التخصيب كجزء من التعامل مع العقوبات الغربية.

من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن طهران سوف تعود إلى التزاماتها تجاه الاتفاق النووي في حال عادت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إلى الوفاء بالتزاماتهما الكاملة نحو الاتفاق.