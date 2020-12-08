بريطانيا...ويليام شكسبير يتلقى لقاح كوفيد-19

أصبح وليام شكسبير، وهو من سكان ووريكشير في إنجلترا، واحدا من أوائل من يتلقون التطعيم الواقي من مرض كوفيد-19 خارج التجارب السريرية.

فقد جرى حقن الرجل المسن (81 عاما) باللقاح، اليوم الثلاثاء، في مستشفى كوفنتري الجامعي، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومترا من مدينة ستراتفورد أبون إيفون، مسقط رأس الكاتب المسرحي والشاعر الإنجليزي الشهير وليام شكسبير، بحسب ما نقلت "رويترز".

وألهم تطعيم شكسبير مستخدمي "تويتر" الذين مزحوا بتغريدات مثل "ترويض الإنفلونزا" على غرار اسم مسرحية الكاتب الإنجليزي (ترويض النَمِرة) و"سيّدا كورونا" على غرار اسم مسرحيته (سيّدا فيرونا)، وغيرها.

Whoever thought of ‘The Taming Of The Flu’ is a genius 👏🏻👏🏻👏🏻



William Shakespeare was the 2nd person in the UK to get the coronavirus vaccine 💉 pic.twitter.com/Fq94LtnA8j — Dan Walker (@mrdanwalker) December 8, 2020

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في بريطانيا، بعد حصولها على دفعتها الأولى من لقاح فايزر، وإجراء آخر استعداداتها، في أسبوع حاسم في مواجهة جائحة كورونا.

وتم إرسال اللقاح إلى مستشفيات بجميع أنحاء المملكة المتحدة في حاويات شديدة البرودة، حيث من المتوقع طرح نحو 800 ألف جرعة من اللقاح اليوم، وفقا لموقع "alkhaleejtoday".