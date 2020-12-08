تعليقات ساخرة من رواد" تويتر" على صورة دونالد ترامب في جبل رشمور

نشرت إيفانكا ترامب تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، أمس، قالت فيها: "صورة مذهلة لدونالد ترامب الحقيقي، أثناء زيارته لجبل رشمور في 3 يوليو/ تموز 2020". لتنهال عليها بعدها، العديد من التعليقات الساخرة على هذه الصورة من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأتبعت إيفانكا التغريدة بصورة يظهر فيها وجه والدها وهو يبتسم بجانب التماثيل المنحوتة لرؤساء أمريكا الأربعة السابقين،(جورج واشنطن، توماس جيفرسون، ثيودور روزفلت وأبراهام لينكولن).

Amazing photo of @realDonaldTrump during his visit to Mount Rushmore on July 3, 2020 (📷 AP /Alex Brandon) pic.twitter.com/indAz62v6B — Ivanka Trump (@IvankaTrump) December 7, 2020

أحدهم علق وقال: "أعيد انتخاب جميع الرؤساء الموجودين في هذه الصورة باستثناء واحد".

All the presidents in this picture were re-elected except one — Brett Chapman (@brettachapman) December 7, 2020

وآخر قال: أي مما يلي لا يتوافق مع الآخرين؟.

Caption: “Which of the following does NOT belong?” — Scott Weaver (@Weaver_ScottA) December 7, 2020

وتبعه تعليق آخر: "أميرة أبيها الصغيرة تبذل قصارى جهدها لدعم غرور الأب".

daddy's little princess is doing her best to prop up daddy's ego — Sailin' Dame ☮️🏳️‍🌈🖤🖖🌎🌊 (@YerseniaP) December 7, 2020

وعلق آخر: "هذا نصب تذكاري للرؤساء الحقيقيين، وليس للممثلين السيئين الذين تم اتهامهم بابتزاز الحلفاء وخطته الفاشلة في سرقة إعادة انتخابه"

فيما عبر آخرون ممن يؤيدون ترامب بتعليقات أبدوا فيها إعجابهم الشديد به وبسياسته، وجاء في أحد التعليقات: "إيفانكا، إذا كان هناك رئيس يستحق أن يكون على جبل رشمور، فهو والدك، إنه أفضل رئيس رأيته في حياتي".

Ivanka, if there ever was a president that deserved to be on Mount Rushmore it’s your father. He is the best president I’ve witnessed my life time. And that’s saying something considering I’m old as dirt lol — Dan Higgins (@DanHigg64) December 7, 2020

يشار إلى أن جبل رشمور الذي يقع في ولاية داكوتا الجنوبية في أمريكا، وهو نصب تذكاري لأهم رؤساء أمريكا، ويعتبر بمثابة رمز للروح الوطنية بالنسبة للمواطنين الأمريكيين، وبشكل تقليدي تبدأ الاحتفالات بمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، بعملية إطلاق الألعاب النارية عند هذا الجبل في 4 يوليو/ تموز.