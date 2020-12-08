ظريف يخاطب الخليج: أيها الجيران الأعزاء يمكننا التحدث مباشرة دون تدخل أجنبي

خاطب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، دول الخليج المجاورة لإيران، قائلا: إن "طهران لن تجري أية محادثات مع الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية بشأن منطقتنا".

وكتب ظريف عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أيها الجيران الأعزاء! لماذا تريدون أن تجري الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية محادثات مع إيران، بينما: أولا، لا محادثات معهم بشأن المنطقة؟ "لن نفعل ذلك، لأنهم هم أنفسهم مشكلة منطقتنا. ثانيًا، يمكننا التحدث مباشرة مع بعضنا البعض دون تدخل أجنبي. مبادرة هرمز للسلام لا تزال مطروحة على الطاولة".

Dear neighbors Why ask US/E3 for inclusion in talks with Iran when: a) There won't be ANY talks about OUR region with them as they're the problem themselves b) We can speak directly about our region without outside meddling. Hormuz Peace Endeavor (#HOPE) is still on the table pic.twitter.com/6RMwfmJIA7 — Javad Zarif (@JZarif) December 8, 2020

​وكان ظريف، قد قال في وقت سابق اليوم، عبر "تويتر"، إن "بعض جيران إيران يطالب الغرب بأن يكون جزءا من عملية التفاوض"، مؤكدا أن بلاده على "استعداد دائم للحوار مع جيرانها".

وردت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، على دعوة السعودية والبحرين لإشراكهما في أية مفاوضات محتملة حول الملف النووي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: "على هذه الدول أن تعي مكانتها، وأن تتحدث وفقا لقدراتها"، مؤكدا أن "العلاقات الدولية والترتيبات الإقليمية واضحة للجميع".