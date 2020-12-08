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    السيناتور الأمريكية كمالا هاريس

    قائمة "فوربس" لأقوى 100 امرأة في عام 2020... تراجع عربي وميركل ما زالت تتصدر المشهد

    © REUTERS / POOL
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    شهدت قائمة مجلة "فوربس"، اليوم الثلاثاء، لأقوى 100 امرأة للعام الجاري 2020، تراجعا عربيا، بينما واصلت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل الاحتفاظ بالمركز الأول.

    وهذه هي المرة العاشرة التي تحتفظ فيها أنغيلا ميركل بصدارة القائمة السنوية للمجلة الأمريكية.

    وواصلت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد في احتلال الوصافة في قائمة 2020 منذ العام الماضي.

    ولأول مرة، جاءت كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن في المركز الثالث بقائمة 2020، بدلا من رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، التي تراجعت للمركز السابع.

    ولفتت مجلة "فوربس" إلى أن هاريس هي أول امرأة وأول أمريكية من أصل أسود وأول أمريكية آسيوية تنتخب لمنصب نائب الرئيس.

    كذلك تضم قائمة هذا العام لمجلة "فوربس" نساء استطعن أن يهزمن فيروس "كورونا" المستجد، رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، التي احتلت رقم 32، بعد تمكنها من هزيمة الموجة الأولى والثانية من الفيروس في بلدها من خلال تطبيق الإغلاق الصارم والحجر الصحي.

    فيما جاءت رئيس تايوان، تساي إنغ وين، في المركز37 بالقائمة، لتنفيذها برنامجا صارما لتتبع الإصابة بمرض (كوفيد-19) منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2020، وكانت النتيجة فقدان الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة حتى الآن سبعة أشخاص فقط بسبب الفيروس.

    وبالنسبة للحضور العربي، لوحظ في قائمة العام الحالي تراجع سيدة الأعمال الإماراتية، رجاء عيسى القرق، من المركز 84 في العام الماضي إلى الـ89 في قائمة 2020، وهي الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، ورئيس مجلس سيدات أعمال دبي.

    كما تراجعت، سيدة الأعمال السعودية، رانيا نشار، للمركز قبل الأخير (99) بعدما كانت في المركز 97 في قائمة العام الماضي.

    ونشار هي أول سعودية تقود مجموعة مصرفية داخل المملكة العربية السعودية، بعدما أصبحت المدير التنفيذي لمجموعة "سامبا" المالية (البنك السعودي الأمريكي).

    كما أن نشار هي أول سعودية تحصل على شهادة اختصاصي معتمد في مكافحة غسيل الأموال من جمعية اختصاصيي مكافحة غسيل الأموال المعتمدين من الولايات المتحدة الأمريكية.

    وجاءت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، في المركز الـ46 بقائمة "فوربس" لأقوى 100 امرأة لعام 2020، والتي أفادت وسائل إعلام بريطانية، الأحد، أنها ستتلقى في الأسابيع المقبلة لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد.

    وذكرت صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية أن الملكة البالغة من العمر 94 عاما وزوجها ​الأمير فيليب​ سيتم تطعيمهما على أساس الأولوية نظرا لسنيهما وليس بموجب معاملة تفضيلية.

    وعلى المستوى الفني، فقد جاءت المغنيتات الأمريكيات، ريهانا وبيونسيه وتايلور سويفت والممثلة الأمريكية، ريس ويذرسبون، في المراكز 69 و72 و82 و92 بالترتيب.

    كامالا هاريس... أول إمرأة ومن أصول ملونة نائبة لرئيس أمريكا
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    كامالا هاريس... أول امرأة ومن أصول "ملونة" نائبة لرئيس أمريكا

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    الكلمات الدلالية:
    الملكة إليزابيث, ريهانا, انغيلا ميركل, قائمة, مجلة فوربس, فوربس
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