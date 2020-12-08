بهذا الإجراء... بكين ترد على عقوبات أمريكية ضد 14 مسؤولا صينيا

كشفت وزارة الخارجية الصينية عن اتخاذها خطوة، تعبيرا عن احتجاجها على فرض واشنطن عقوبات على 14 مسؤولا صينيا.

جاء هذا في بيان نشرته وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأوضح البيان أن نائب وزير الخارجية الصيني تشينغ تسيانغ قام باستدعاء القائم بأعمال المبعوث في السفارة الأمريكية بالعاصمة الصينية، بكين.

وأعرب نائب وزير الخارجية عن احتجاج بلاده الشديد وإدانتها القوية، لفرض عقوبات أمريكية على مسؤولين صينيين.

وأكد تشينغ تسيانغ أن بلاده سوف تتخذ إجراءات للرد على هذا الإجراء الأمريكي.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الاثنين عن فرض عقوبات مالية وحظرا على سفر 14 مسؤولا صينيا.

وعزت واشنطن فرض العقوبات إلى "دورهم" في استبعاد نواب معارضين جرى انتخابهم من قبل الهيئة التشريعية في هونغ كونغ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتشهد العلاقات الصينية الأمريكية توترا كبيرا ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، على الرغم من توصل الجانبين إلى اتفاق تجاري "للمرحلة الأولى" في بداية هذا العام.

لكن العلاقات توترت كثيرا منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي بدأ في ووهان بالصين، ليحدث أزمة عالمية صحية واقتصادية.

وكثف الرئيس دونالد ترامب انتقاداته الشديدة والحادة للصين، معتبرا أنها تسببت بمقتل آلاف الأمريكيين بسبب انتشار الفيروس، الأمر الذي ترفضه بكين.