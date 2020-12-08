أنقرة تعلق على احتجاز قوات شرق ليبيا لإحدى سفنها

نددت تركيا، اليوم الثلاثاء، باحتجاز قوات شرق ليبيا لإحدى سفنها في البحر المتوسط قائلة إنه يتعين السماح للسفينة باستئناف رحلتها إلى غرب ليبيا وحذرت من عمل انتقامي محتمل.

أنطاكيا - سبوتنيك. وحذرت أنقرة بأنها قد تجعل الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، هدفا لها وسط اتهامات من الأخير لأنقرة بنقل السلاح والمعدات العسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني.

وقال بيان للخارجية التركية اليوم : "ندين احتجاز سفينة تركية وطاقمها وفرض عقوبة مالية عليها من قبل الجيش الوطني الليبي التابع لحفتر"، داعية إلى "اتخاذ الخطوات اللازمة لاستئناف السفينة التركية رحلتها".

وحذرت من أن : "استهداف مصالحنا في ليبيا سيتمخض عنه عواقب وخيمة، وسيحول عناصر حفتر إلى هدف مشروع بالنسبة لنا".

وبينت أن السفينة المملوكة لشركة تركية ترفع علم جامايكا.