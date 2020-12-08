مدعي عام تكساس يقاضي 4 ولايات خسر فيها ترامب بتهمة تجاهل قوانين الانتخابات

أعلن المدعي العام لولاية تكساس الأمريكية، كين باكستون، رفع دعوى قضائية ضد ولايات جورجيا وميتشغن وبنسلفانيا وويسكونسن، بتهمة استغلال جائحة "كوفيد-19" لتبرير تجاهل قوانين الانتخابات الفيدرالية، وسن إجراءات للاقتراع "غير قانونية".

القاهرة– سبوتنيك. وذكر موقع المدعي العام أن "باكستون رفع اليوم دعوى قضائية ضد جورجيا وميتشيغن وبنسلفانيا وويسكونسن في المحكمة العليا للولايات المتحدة"، مضيفًا "الولايات الأربع استغلت جائحة (كوفيد-19) لتبرير تجاهل قوانين الانتخابات الفيدرالية وقوانين الولايات وسن إجراءات للاقتراع غير قانونية في اللحظة الأخيرة، وبالتالي تحريف نتائج الانتخابات العامة لعام 2020".

وأضاف أن "جورجيا وميشيغن وبنسلفانيا وويسكونسن دمرت ثقة مواطنينا في العملية الانتخابية، وعرّضت أمن وسلامة انتخابات 2020 للخطر".

وأعلنت ولاية جورجيا، مساء أمس الاثنين، فوز جو بايدن بالولاية بعد انتهاء عملية إعادة فرز الأصوات للمرة الثانية.

وقال وزير خارجية ولاية جورجيا الأمريكية، براد رافينسبيرجر، إن الولاية أعادت التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية. وأشارت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الاثنين، إلى أن النتائج في ولاية جورجيا أكدت مرة أخرى فوز بايدن في الانتخابات.

وقال رافنسبرجر: "لقد قمنا بعد الأصوات القانونية التي تم الإدلاء بها لـ3 مرات حتى الآن.. ولم تتغير النتائج".

وكانت الولاية قد فرزت الأصوات للمرة الأولى عقب الانتخابات، التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن يتم إعادة الفرز بشكل يدوي لأكثر من 5 ملايين بطاقة اقتراع، بالإضافة إلى عدها مرة أخرى بناء على طلب ترامب وفي كل مرة كانت النتيحة فوز بايدن.