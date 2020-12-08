كبير المفاوضين الأوروبيين: لن نضحي بمستقبلنا من أجل "بريكست"

أكد كبير المفاوضين الأوروبيين، ميشال بارنييه، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفا موحدا بشأن مفاوضات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ففي تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قال بارنييه: "لن نضحي أبدا بمستقبلنا من أجل الحاضر"، مشيرا إلى التضحيات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا.

وعقب إطلاع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على المفاوضات المتعثرة، قال المسؤول الأوروبي البارز إن: "الوصول إلى سوقنا يأتي بشروط".

🇪🇺🇬🇧 Briefed all Member States at the #GAC today. Full unity. We will never sacrifice our future for the present. Access to our market comes with conditions.



Working closely with @DavidGHFrost and team to prepare upcoming meeting between @vonderleyen and @BorisJohnson. pic.twitter.com/3HTtnYZ9e0 — Michel Barnier (@MichelBarnier) December 8, 2020

​من جانبه، وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم المحادثات بأنها كانت "صعبة للغاية".

وقال جونسون إنه سيتعين على لندن في وقت ما أن تقرر ما إذا كانت تتجه نحو الخروج من صفقة عدم التجارة.

وكانت وكالة "فرانس 24"، قد ذكرت الأحد الماضي، أن المفاوض البريطاني ديفيد فروست، وصل إلى بروكسل لإجراء محادثات مع نظيره الأوروبي ميشال بارنييه، للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد "بريكسيت".

يشار إلى أن بريطانيا قد غادرت الاتحاد الأوروبي، رسميا، في كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد نحو أربع سنوات من استفتاء أحدث انقسامات في البلاد وبعد شهرين على فوز جونسون في انتخابات روّج فيها لما قال إن اتفاق بريكسيت "جاهز".

وتلتزم بريطانيا بالسوق الأوروبية الموحدة، حيث لا يتم فرض رسوم، حتى انقضاء الفترة الانتقالية في نهاية العام، وهو الموعد النهائي الذي سيكون على الطرفين بحلوله التوصل إلى اتفاق بشأن طبيعة علاقتهما المستقبلية.