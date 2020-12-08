اكتشاف نفق طوله 197 مترا لتهريب السجناء في بيرو... فيديو

تهدف السجون إلى إصلاح وتهذيب كل مذنب وصاحب مخالفة في الحياة العامة، وتتناسب فترة نزلاء السجون مع طبيعة الخطأ الذي اقترفوه في حق الآخرين.

ورغم ذلك يحاول بعض نزلاء السجون مغادرتها قبل انتهاء فترة عقوبتهم القانونية ويعتمدون في ذلك على عدة طرق تتطور مع مرور الزمان وتختلف وفقا لطبيعة المكان الموجودين فيه.

نشرت وكالة "بلومبرغ" مقطع فيديو قالت إنه يرصد جانبا من نفق اكتشفته الشرطة في بيرو، تم حفره من أجل تهريب السجناء.

LOOK: Police discovered a tunnel more than 650 feet long that leads to a prison on the outskirts of the Peruvian capital pic.twitter.com/OZK6Gfw8qI — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 8, 2020

ويكشف الفيديو أن النفق طوله 650 قدما (نحو 197 مترا) وتم حفره بالقرب من أحد السجون على أطراف مدينة ليما، عاصمة بيرو.

وذكرت الشرطة أن التقارير الأولية كشفت أن حفر النفق يجري العمل فيه منذ 6 أشهر قبل تاريخ اكتشافه، وأن الهدف من تشييده كان تسهيل عملية هروب بعض السجناء المتهمين في عمليات تهريب المخدرات.