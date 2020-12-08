ما فحواها… إيران تبعث رسالة إلى باكستان

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، إننا نتوقع من حكومة باكستان اتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن الرهائن الإيرانيين الثلاث.

أفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات قاليباف جاءت خلال اللقاء مع السفير الباكستاني لدى طهران، رحيم قريشي، حيث أوضح أن التعاون بين بلاده وإسلام أباد عريق ويشمل المجالات الثقافية والدينية والسياسية والاقتصادية، موجها له رسالة خاصة بشأن الرهائن الإيرانيين الثلاث.

ودعا إلى بذل مزيد من الجهود المشتركة لرفع مستوى التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والثقافية والحدودية أكثر من أي وقت مضى، موضحا أنه في ظل الحدود الإيرانية الباكستانية المشتركة، ينبغي تفعيل دور الأسواق الحدودية، وبما يسهم في ضمان الأمن والرخاء لأهالي المحافظات الحدودية في كلا البلدين.

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف:

إن إيران لا تضع أية شروط مسبقة أمام الحوار مع الدول الإسلامية، كما لا تشكل أي تهديد لأي من دول العالم.

من جانبه، قدم السفير السفير الباكستاني لدى طهران، العزاء والمواساة في مقتل العالم الإيراني محسن فخري زادة، مؤكدا أن الجريمة الإرهابية التي استهدفته شكّلت انتهاكا لكافة المعايير الدولية والعلاقات بين الدول.