"ما بعد بريكسيت"... اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لإدارة التجارة مع إيرلندا الشمالية

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لإدارة التجارة مع مقاطعة إيرلندا الشمالية، تمهيدا لمرحلة "ما بعد بريكسيت".

وأفادت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق لإدارة التجارة مع إيرلندا الشمالي، التي تملك الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة مع دول الاتحاد الأوروبي، بدءا من العام المقبل، وذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير البريطاني، مايكل غوف، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، إن الاتفاق تم "من حيث المبدأ" ويتضمن ترتيبات حدودية. وبعد هذا الاتفاق، الذي تم خلال اجتماع في بروكسل، اليوم الثلاثاء، ستسحب لندن ثلاثة بنود محل خلاف في مشروع قانون معروض على البرلمان كان من شأنه أن يحرم بروكسل من أن يكون لها رأي في الترتيبات التجارية المستقبلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية ودولة إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، المحادثات بأنها كانت "صعبة للغاية"، قائلا:

إنه سيتعين على لندن في وقت ما أن تقرر ما إذا كانت تتجه نحو الخروج من صفقة عدم التجارة.

وكانت وكالة "فرانس 24"، قد ذكرت الأحد الماضي، أن المفاوض البريطاني ديفيد فروست، وصل إلى بروكسل لإجراء محادثات مع نظيره الأوروبي ميشال بارنييه، للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد "بريكسيت".

يشار إلى أن بريطانيا قد غادرت الاتحاد الأوروبي، رسميا، في كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد نحو أربع سنوات من استفتاء أحدث انقسامات في البلاد، وبعد شهرين على فوز جونسون في انتخابات روّج فيها لما قال إنه اتفاق بريكسيت "جاهز".

وتلتزم بريطانيا بالسوق الأوروبية الموحدة، حيث لا يتم فرض رسوم، حتى انقضاء الفترة الانتقالية في نهاية العام، وهو الموعد النهائي الذي سيكون على الطرفين بحلوله التوصل إلى اتفاق بشأن طبيعة علاقتهما المستقبلية.