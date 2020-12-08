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    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست، القدس 2 ديسمبر 2020

    نتنياهو يزف بشرى سارة لمواطنيه

    © REUTERS
    العالم
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    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (47)
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    زَّف بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشرى سارة لمواطنيه، اليوم الثلاثاء.

    ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه تحدث مع مدير عام شركة "فايزر"، ألبرت بورلا، وشكره على مساعدته في تزويد إسرائيل بلقاحات كورونا، مشيرا إلى أنه اتفق معه على الاستمرار في تزويد بلاده بها.  

    وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي:

    نحن في أيام مهمة بالنسبة للعالم أجمع الذي يرى النور في آخر نفق الجائحة.

    وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن أول دفعة من لقاح شركة "فايزر" تصل إلى مطار ديفيد بن غوريون، بعد غد الخميس، وتقدر بـ 110 آلاف لقاح.

    ومن المتوقع أن تصل الدفعة الثانية من لقاحات كورونا إلى إسرائيل، الجمعة المقبل. وتأمل وزارة الصحة الإسرائيلية أن تصل 4 ملايين لقاح حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

    وتبدأ إسرائيل، غدا الأربعاء، فرض إغلاق ليلي للحد من تفشي وباء كورونا، وذلك قبل يوم واحد من وصول أول دفعة من لقاحات شركة فايزر.

    ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايد الإصابة بالوباء مجددا، والتي سجلت أمس الإثنين أعلى معدلاتها منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

    وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية بلغ عدد المصابين أمس 1837، ليرتفع بذلك عدد المصابين منذ تفشي الوباء إلى 346 ألفا و797 من بينهم 2924 حالة وفاة و13 ألفا و949 حالة نشطة (مصابون حاليون).

    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (47)

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    الكلمات الدلالية:
    نتنياهو, إسرائيل, فيروس كورونا
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