رسميا بايدن يرشح الجنرال لويد أوستن وزيرا للدفاع كأول أمريكي أسود لهذا المنصب

قال الفريق الانتقالي لبايدن، في بيان يوم الثلاثاء، إن الرئيس المنتخب سيرشح الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي أشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لمنصب وزير الدفاع.

وقال البيان: "مع سجل مميز في الخدمة العسكرية امتد لأربعة عقود، يعتبر الوزير المكلف أوستن قائدا ذا خبرة عميقة، حيث حاز على مرتبة عالية، كما خدم بامتياز في العديد من المناصب الأكثر أهمية في البنتاغون".

وبذلك سيكون أوستن أول وزير دفاع أمريكي أسود، وفقا لرويترز.

كانت تقارير إعلامية أشارت أمس الاثنين، إلى وجود ضغوط على الرئيس المنتخب بايدن لضم المزيد من السود إلى حكومته، حيث يجري النظر لتولي الجنرال المتقاعد لويد أوستن، القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، هذا المنصب.

وبحسب صحيفة بوليتيكو، قال ثلاثة أشخاص على دراية بالمناقشات، إن الرئيس المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن لمنصب وزير الدفاع.

وأوستن خريج أكاديمية "ويست بوينت" لسلاح الجيش الأمريكي، ورغم أنه التحق بالمؤسسة العسكرية عام 1975، فإنه لم يبرز إلا بعد أحداث 11 من سبتمبر عام 2001.



وترأس أوستن القيادة الوسطى الأمريكية المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط (سانتكوم) بين عامي 2013 و2016، وتولى أبرز المهمات العسكرية في حربي العراق وأفغانستان، فضلا عن عمليات الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم، في سوريا والعراق.