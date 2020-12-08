المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، ان الاتفاق النووي لا يحتاج إلى مفاوضات جديدة ليضاف إليه عضو جديد، داعيا أطراف الاتفاق إلى العودة إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

جاء ذلك في مؤتمره الصحفي الأفتراضي، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، التي أشارت إلى أنه علق على تصريحات مسؤولين من بعض الدول، بما في ذلك اليابان ودول الخليج حول استعدادهم للمشاركة في مفاوضات الاتفاق النووي وما إذا كانت هناك مفاوضات جديدة مقبلة.

وقال ربيعي: "نرحب بدور اليابان المتزايد كدولة صديقة وشريك مهم لنا في الشؤون الدولية، لكن مفاوضات الاتفاق النووي انتهت بشكل أساسي من وجهة نظرنا"، مضيفا: "الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض ليضاف إليه عضو جديد وعودة الأطراف لالتزاماتها ليست قضية معقدة، وحكومة الولايات المتحدة المستقبلية تعرف جيدا ما يجب فعله حيال الاتفاق النووي".

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: "نتوقع من واشنطن أن تعمل في الجهة المعاكسة لكل الاتجاهات المدمرة دون أي شروط مسبقة وبنفس السرعة التي انسحب بها ترامب من الاتفاق".

وقال علي ربيعي: "الإدارة الأمريكية المقبلة تعلم جيدا ما الذي يجب عليها أن تفعل لطمأنة إيران وما هي الإجراءات الضارة التي تستطيع أن تتجنبها والتي قد تضر بالدبلوماسية".

ولفت ربيعي إلى أنه "ليس من الممكن إطلاقا التفكير في مفاوضات جديدة قبل عودة الولايات المتحدة إلى ذات النقطة التي تملصت فيها من التزاماتها بشأن الاتفاق النووي".