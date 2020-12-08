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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبناؤه وصهره جاريد كوشنر

    المحكمة الأمريكية العليا ترفض دعوى الجمهوريين لإبطال فوز جو بايدن في ولاية بنسيلفانيا

    © REUTERS / TOM BRENNER
    العالم
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    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (41)
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    رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية تقدمت بها حملة الرئيس دونالد ترامب، حول إعادة النظر في قرار الولاية بشأن فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

    موسكو - سبوتنيك. ورفضت المحكمة النظر في استئناف القضية دون تفسير.

    قائد القيادة المركزية الأسبق بالجيش الأمريكي، والمرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن
    © AFP 2020 / BRENDAN SMIALOWSKI
    رسميا بايدن يرشح الجنرال لويد أوستن وزيرا للدفاع كأول أمريكي أسود لهذا المنصب
    كما رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا، في وقت سابق دعوى قضائية جديدة قدمتها حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، تتحدث عن حصول مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية.

    واعتبرت المحكمة أن "الاتهامات بعدم النزاهة هي اتهامات خطيرة، لكن مجرد القول إن الانتخابات غير نزيهة لا يجعلها كذلك".

    وقال ترامب في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لدي دليل قاطع على وجود تزوير بالانتخابات في بنسيلفانيا، لكن بعض الأشخاص لا يريدون الاطلاع عليه".

    ويرفض ترامب حتى الآن الاعتراف بصحة نتائج الانتخابات، ويواصل الادعاء دون دليل بأن الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق، وأنه الفائز وليس المرشح الديمقراطي جو بايدن. وقال للصحفيين في وقت سابق: "هذه الانتخابات مزوّرة".

    ومن المقرر تنصيب بايدن في 20 يناير/كانون الثاني، فيما يجتمع المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر/كانون الأول، للتصويت النهائي على الرئيس الأمريكي.

    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (41)

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    الكلمات الدلالية:
    المحكمة العليا في أمريكا, بنسيلفانيا, ترامب
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