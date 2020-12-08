المحكمة الأمريكية العليا ترفض دعوى الجمهوريين لإبطال فوز جو بايدن في ولاية بنسيلفانيا

رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية تقدمت بها حملة الرئيس دونالد ترامب، حول إعادة النظر في قرار الولاية بشأن فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

موسكو - سبوتنيك. ورفضت المحكمة النظر في استئناف القضية دون تفسير.



كما رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا، في وقت سابق دعوى قضائية جديدة قدمتها حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، تتحدث عن حصول مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية.

واعتبرت المحكمة أن "الاتهامات بعدم النزاهة هي اتهامات خطيرة، لكن مجرد القول إن الانتخابات غير نزيهة لا يجعلها كذلك".

وقال ترامب في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لدي دليل قاطع على وجود تزوير بالانتخابات في بنسيلفانيا، لكن بعض الأشخاص لا يريدون الاطلاع عليه".

ويرفض ترامب حتى الآن الاعتراف بصحة نتائج الانتخابات، ويواصل الادعاء دون دليل بأن الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق، وأنه الفائز وليس المرشح الديمقراطي جو بايدن. وقال للصحفيين في وقت سابق: "هذه الانتخابات مزوّرة".



ومن المقرر تنصيب بايدن في 20 يناير/كانون الثاني، فيما يجتمع المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر/كانون الأول، للتصويت النهائي على الرئيس الأمريكي.