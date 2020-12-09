بينها الإمارات… مسؤول إيراني يكشف عن الدول العربية التي تتعامل "تجاريا" مع بلاده  

قال فرزاد بيلتن، مدير مكتب الشؤون العربية والأفريقية بمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، إن صادرات بلاده إلي الدول العربية وصلت إلى 8.5 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الجاري الذي بدأ في 20 مارس/ آذار.

وكشف بيلتن في تصريح له حول الدول الـ 20 الأولى المستهدفة بالصادرات الإيرانية عن تواجد الصين والعراق والإمارات في المراتب الثلاثة الأولى، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وتابع المسؤول الإيراني: "الدول العربية الخمس في قائمة الدول الـ 20 الأولى المستهدفة بالصادرات الإيرانية هي العراق في المرتبة الثانية بنحو 5.3 مليار دولار والإمارات في المرتبة الثالثة بنحو 3.7 مليار دولار وعمان في المرتبة 13 بـ 244 مليون دولار".

ولفت إلى أن هذه الدول جاءت بعد "تركيا وأفغانستان والهند وباكستان وإندونيسيا وجمهورية أذربيجان وروسيا وتايلندا وأرمينيا".

وأشار إلى أن الكويت جاءت في المرتبة الـ14 بـ 177 مليون دولار، ثم قطر بـ 98 مليون دولار في المرتبة 17 بعد ألمانيا وفنزويلا.

وأكد بيلتن أن باقي الدول العربية مثل البحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان لم تأت ضمن الدول العشرين الأولى للدول المستهدفة بالصادرات الإيرانية.

وبحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجمارك الإيرانية بلغ حجم التبادل التجاري للبلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الجاري 97 مليونا و700 ألف طن بقيمة 44 مليارا و600 مليون دولار.