روحاني: سنقوم بإزالة أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية إذا إلتزمت الأطراف الأخرى

تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بأن تنفذ طهران التزاماتها في الاتفاق النووي، إذا أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة عودتها للاتفاق، مؤكدًا أنه بالإمكان إزالة أي أجهزة طرد مركزي تم وضعها حديثًا في المنشآت النووية إذا التزمت الأطراف الأخرى بتعهداتها.

طهران – سبوتنيك . وقال روحاني، خلال اجتماع الحكومة، إنه "إذا قام الرئيس القادم في أمريكا بالتوقيع والعودة إلى الاتفاق النووي، فسوف نفي بالتزاماتنا بالاتفاق".

وأضاف أن بلاده "ستلتزم بالاتفاق النووي طالما التزمت مجموعة 4 + 1 ببنود الاتفاق"، لافتًا إلى أن "أي أجهزة طرد مركزي يتم وضعها في منشآتنا النووية بالإمكان إزالتها إذا التزمت الأطراف الأخرى بتعهداتها".

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، قال إن "الاتفاق النووي لا يحتاج إلى مفاوضات جديدة ليضاف إليه عضو جديد"، داعيا أطراف الاتفاق إلى العودة إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "موقف إيران من الاتفاق النووي ثابت ولم يتغير وتم التفاوض على الاتفاق النووي مرة واحدة"، مؤكدة أن "هذا الاتفاق نتيجة مقاومة إيران وتم التوقيع عليه ولن تعيد إيران التفاوض بشأن ما تم التفاوض عليه".