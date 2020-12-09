الشرطة الأسترالية تعتقل شابا يبلغ من العمر 18 عامًا يشتبه بتحضيره لهجوم

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الأربعاء، عن اعتقال شاب يبلغ من العمر 18 عامًا في ألبوري، كان "ينشر محتوى يمينيا متطرفا على الإنترنت ويعتقد أنه كان يعد لهجوم يودي بحياة الكثيرين".

موسكو - سبوتنيك. وقال نائب مفوض شرطة مكافحة الإرهاب سكوت لي: "الغرض الوحيد من إجراء اليوم هو ضمان سلامة السكان من خلال منع المزيد من الاستعداد والتخطيط والدعم من هذا الشخص الذي قد يؤدي إلى هجوم في أستراليا".

وبحسب الشرطة، بدأ التحقيق بشأن هذا الشاب في آب/أغسطس 2020، عندما علم المحققون بمنشوراته على الإنترنت التي تحتوي على أمثلة لـ"أيديولوجية يمينية متطرفة" و"تشير إلى نشاط إجرامي محتمل". ونفذت عملية القبض عليه فيما يتعلق بـ "تفاقم محتوى بعض منشورات الشاب، مما قد يشير إلى استعداده لارتكاب عمل إجرامي أو عمل عنيف".

ومن المتوقع أن يمثل الشاب أمام المحكمة اليوم الأربعاء. ووفقاً للشرطة، سيتم توجيه اتهامات له تتعلق بالإرهاب. على وجه الخصوص، سيتم اتهامه بالتحريض على العنف، التي تصل عقوبتها القصوى في البلاد إلى السجن لمدة خمس سنوات، وبدعم الإرهاب، والذي قد يُسجن بسببه لمدة خمس سنوات أخرى.